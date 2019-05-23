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    الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

    04:42 م الخميس 23 مايو 2019
    الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات باتجاه مطار نجران

    طائرة محطمة - ارشيفية

    الرياض - أ ش أ

    اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودي، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني.

    وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف المرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

    وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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    الدفاع الجوي السعودي طائرة حوثية متفجرات مطار نجران

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