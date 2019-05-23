ستورمي دانيالز تتهم محاميها بسرقة اموالها

واشنطن - (أ ف ب):

اتهمت السلطات القضائية في مانهاتن الأربعاء المحامي مايكل افيناتي باختلاس أموال موكلته نجمة الافلام الاباحية ستورمي دانييلز التي ساهمت في شهرته عندما مثّلها في معركتها القضائية مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي لائحة اتهام مؤلفة من 16 صفحة اتهم المدعي العام الفدرالي المحامي أفيناتي بتزوير مستندات من أجل الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 300 ألف دولار كان مخصصا في الأصل لدانيالز كجزء من دفعة أولى من ناشر مذكراتها.

ولم يذكر اسم ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، صراحة في لائحة الاتهام، بل تمت الاشارة اليها ب"الضحية رقم 1"، لكن وسائل إعلام متعددة أكدت أن دانيالز هي الضحية المعنية.

ونفى أفيناتي هذا الاتهام على موقع تويتر قائلاً "لم يتم اختلاس او اساءة استخدام أي أموال تتعلق بالسيدة دانيالز". وأضاف أنه واثق من "تبرئته بالكامل" من هذه التهمة.

واكتسب أفيناتي الذي يعيش في كاليفورنيا سمعة سيئة عندما توكل عن دانيالز بين عامي 2018 و2019 في معركتها القضائية مع ترامب المتعلقة بقضية الاموال التي تلقتها منه كي تلتزم الصمت بشأن علاقة غرامية معه عام 2006.

وافيناتي المعروف عنه ولعه بالرفاهية قيل انه استخدم الأموال التي اختلسها من دانيالز كي يسدد نفقات متعلقة بالعمل واخرى شخصية تشمل استئجار سيارة فيراري.

وفي حال ادانته يواجه أفيناتي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 عاما.

وهذا الاتهام هو الأحدث في سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها أفيناتي. وقد قُبض عليه في نوفمبر في لوس أنجلس بسبب قضية عنف منزلي لكنه لم يواجه تهما جنائية.

وأوقف بعد ذلك في نيويورك في مارس للاشتباه بمحاولته ابتزاز ملايين الدولارات من شركة الملابس الرياضية العملاقة "نايكي".

وفي ابريل وُجهت اليه 36 تهمة اختلاس واحتيال مالي ومصرفي وافلاس احتيالي في لوس أنجلس تصل عقوبتها اذا ما ادين الى السجن 355 عاما الا انه يصر على تأكيد براءته.