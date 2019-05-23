التايمز: توقعات باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية الجمعة

القاهرة (مصراوي)

ذكرت صحيفة ذا تايمز الخميس أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين.

واستقالت زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، الأربعاء رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتأتي استقالة أندريا وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة "بريكست" التي تصر عليها ماي.

ونلقت بي بي سي عن عدد من الوزراء في الحكومة أن رئيسة الوزراء لا تستطيع البقاء في منصبها. وقال أحدهم إنها "نهاية المطاف".

وأرسلت ماي رسالة إلى الوزيرة المستقيلة أعربت فيها عن أسفها لفقدان شخص لديه "هذا الشغف والحماس والإخلاص".

وأضافت في رسالتها "لا اتفق مع تقييمك الآن حول نهجنا تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وبصفتها زعيمة الأغلبية بمجلس العموم، كانت أندريا مسؤولة عن تنظيم الأعمال الحكومية. وكان من المقرر أن تعلن موعد تقديم مشروع قانون الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان، الذي تصر عليه ماي.

وهذه الاستقالة هي رقم 36 لوزراء قرروا ترك حكومة ماى، بينهم 21 وزيرا استقالوا بسبب "بريكست".

وجاءت استقالة أندريا قبل يوم واحد من تصويت البريطانيين لاختيار نوابهم في البرلمان الأوروبي.