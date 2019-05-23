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    بعد بدء علاجها من السرطان.. كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

    10:59 ص الخميس 23 مايو 2019
    بعد بدء علاجها من السرطان.. كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

    أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد


    القاهرة - مصراوي:
    ظهرت أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقطع فيديو هو الأخير لها منذ إجرائها لعملية جراحية ناجحة بإطار علاجها من سرطان الثدي - وفقا لسي ان ان.

    وجاء هذا الظهور في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقالت فيه: "السيدة أسماء الأسد للمشرفين على مركز الأطراف الاصطناعية في حماة خلال زيارتها له اليوم".

    ونقلت الصفحة على لسان أسماء الأسد قولها خلال الزيارة: "في جوهرة بين إيديكن.. والجوهرة مو المركز الحقيقة.. الجوهرة هيي كل جريح بيفوت لهاد المكان.. كل جريح هوي أمانة إلنا كلنا وبالأخص إلكن.."

    ولفتت الصفحة إلى أن "المركز وهو الرابع من نوعه في سورية بعد مراكز دمشق وطرطوس واللاذقية يوفر الجهد والعناء على جرحى البتر ويعزز منظومة التأهيل الشامل لعلاج حالات الجرحى وتركيب الأطراف الاصطناعية المتطورة لهم.

    ويذكر أن أسماء الأسد اصيبت بمرض سرطان الثدي في أغسطس الماضي، وظهرت في جميع الصور التي نشرت لها مرتدية غطاء للرأس، بسبب ما يُعتقد أنه خسارة للشعر نتيجة تعرضها للعلاج الكيماوي.

    أسماء الأسد بشار الأسد سوريا السرطان

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