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    فيتنام: توجيه اتهامات لاربع نساء بعد العثور على جثتين مدفونتين في خرسانة

    10:29 ص الخميس 23 مايو 2019
    فيتنام: توجيه اتهامات لاربع نساء بعد العثور على جثتين مدفونتين في خرسانة

    شرطة فيتنام

    هانوي - (د ب أ):
    أعربت السلطات الفيتنامية اليوم الخميس عن اعتقاد بأن الرجلين اللذين عثر على جثتيهما مدفونتين في خرسانة جنوبي البلاد، قتلا على أيدي أفراد إحدى الطوائف الدينية.

    وكانت شرطة إقليم بينه دونج ألقت القبض يوم السبت الماضي على أربع نساء، للاشتباه في قتلهن تران دوك لينه 51 عاما، وتران تري تانه 26 عاما.

    وتم اكتشاف جثتي الرجلين يوم 16 مايو الجاري في منطقة بينه دونج الريفية، داخل حاويتين منفصلتين من البلاسيتك، وصبت عليهما الخرسانة.

    وقال مسؤول في شرطة بينه دون، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالحديث إلى الصحافة، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "ألقت هيئة التحقيق القبض على أربعة مشتبه بهن في ارتكاب الجريمة، ووجهت التهم إليهن، ويتواصل التحقيق للكشف عن مزيد من المعلومات".

    فيتنام ضبط جثة شرطة فيتنام بينه دون

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