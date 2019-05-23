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    رئيس وزراء فرنسا يؤكد تمسك الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

    10:15 ص الخميس 23 مايو 2019
    رئيس وزراء فرنسا يؤكد تمسك الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

    رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب

    باريس- (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء الفرنسي "إدوارد فيليب" إن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" سيواصل الإصلاحات المطلوبة لزيادة ديناميكية الاقتصاد الفرنسي حتى إذا حل حزبه في المركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية.

    وقال "فيليب" في مقابلة مع قناة "سي نيوز" التلفزيونية إن الحكومة ستقدم خلال الصيف الحالي مقترحات لتعديل نظم التقاعد والتأمين ضد البطالة وأوضاع موظفي الحكومة.

    ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن "فيليب" القول: "بلادنا لا تريد أن تتباطأ، لكنها تريد التقدم. بلادنا تحتاج إلى التقدم نحو اقتصاد أكثر ديناميكية وحرية وجذب المزيد من الاستثمار. وهي تعاني منذ وقت طويل للغاية من العجز عن إصلاح الأمور التي نعلم جميعا حاجتها للإصلاح".

    وقال "فيليب" إنه قد يتم إدخال تعديل على الحكومة وعلى "وسائل "ماكرون من أجل زيادة مشاركة كل الأطراف المعنية في عملية صناعة القرار.

    وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تسعى لرئاسة المفوضية الأوروبية، قال رئيس الوزراء: "اتمنى أن يكون لدينا أفضل مفوضية ممكنة، ولن أدخل في لعبة الأسماء قبل الانتخابات"، مضيفا أنه لن يوافق على انتقال البرلمان الأوروبي من مدينة ستراسبورج الفرنسية إلى إحدى مدن ألمانيا كما تطالب بعض الأحزاب السياسية.

    إدوارد فيليب فرنسا باريس الإصلاحات الاقتصادية

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