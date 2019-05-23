البديل الألماني يدعو حزب بريكست البريطاني للانضمام لكتلته اليمينية في البرلمان الأوروبي

برلين- (د ب أ):

قال يورج مويتن، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، إنه لا يعرف ما هي الكتلة البرلمانية التي سيفضل حزب بريكست البريطاني( حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الانضمام إليها في حالة فوزه بمقاعد في البرلمان الأوروبي، ولكنه أكد أنه يرى "قاعدة للتعاون الجيد مع حزب بريكست".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

يشار إلى أن مويتن هو أبرز مرشحي حزب البديل في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وكان مويتن قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري في ميلانو، مع رئيس حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، وعدد من القوى اليمينية القومية الأخرى، عزمه تشكيل كتلة في البرلمان الأوروبي، باسم: " كتلة التحالف الأوروبي للشعوب والقوميات"، والذي سيضم أيضا التجمع الوطني الفرنسي بزعامة ماري لو بان.

يشار إلى أن حزب بريكست البريطاني بقيادة نايجل فاراج، يتقدم بشكل واضح في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأوروبية التي بدأت في بريطانيا اليوم الخميس بالفعل.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي قبل هذه الانتخابات أصلا، ولكن حيث إن البرلمان البريطاني رفض اتفاقية الخروج التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، فقد تم تمديد المهلة المحددة للخروج إلى 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ورأى رئيس حزب البديل الألماني أن "جزءا كبيرا من الفوضى في بريطانيا سببه التصرف غير الحكيم للسيدة ماي".

وأكد مويتن أنه على يقين بأن عواقب الخروج البريطاني لن تكون بالخطورة التي يزعمها معارضو الخروج.

وتوقع مويتن أن يصبح استمرار الاتحاد الأوروبي محل شك في حالة خروج ألمانيا منه، وذلك بسبب المساهمات المالية المرتفعة التي تقدمها ألمانيا للاتحاد وبسبب الموقع الجغرافي لألمانيا في قلب أوروبا.

يشار إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب البديل يعتبر خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي أحد الاحتمالات الممكنة، وذلك إذا لم يتغير الاتحاد الأوروبي وفقا لتصورات الحزب، ذو التوجه اليميني الشعبوي.