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    باناسونيك اليابانية تعلق تعاملاتها مع هواوي

    08:16 ص الخميس 23 مايو 2019
    باناسونيك اليابانية تعلق تعاملاتها مع هواوي

    شركة هواوي

    طوكيو - (أ ش أ):

    أعلنت مجموعة "باناسونيك" اليابانية، اليوم الخميس، أنها علقت كل تعاملاتها مع شركة "هواوي" بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية بسبب مخاوف أمنية، في ضربة جديدة تتلقّاها مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.

    ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك" قوله "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الأمريكي".

    وأضاف المتحدث باسم باناسونيك "بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بوقف المعاملات التجارية مع هواوي"، موضحا أن تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير "قطع إلكترونية".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأمريكية إلى شركات تمثل "خطرا"، مستهدفا هواوي المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشطة الصين للتجسس.

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