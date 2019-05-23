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    السودان.. قوى الحرية والتغيير تدعو لمسيرة مليونية اليوم

    03:33 ص الخميس 23 مايو 2019
    السودان.. قوى الحرية والتغيير تدعو لمسيرة مليونية اليوم

    احتجاجات السودان - أرشيفية

    الخرطوم - (د ب أ):

    دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان لمسيرة "مليونية" الْيوم الخميس بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، للضغط في إطار تسليم السلطة للمدنيين.

    وأهاب بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير بالسودانيين في العاصمة والولايات الخروج إلى الشارع والاحتشاد بمقر القيادة العامة وسط الخرطوم ، وبمناطق الاعتصام المحددة بالولايات المختلفة.

    وشددت على أهمية الخطوة لتسليم مقاليد الحكم لسلطة مدنية خالصة وأطلقت على الموكب " المدنية والبناء".

    وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات بسبب الخلاف بشأن الأغلبية في مجلس السيادة المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية والتي تريدها قوى الحرية والتغيير أغلبية مدنية.

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