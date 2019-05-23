الدفاع الروسية: السلطات السورية أعدت نقطتي عبور لخروج المدنيين من إدلب

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية أعدت نقطتي عبور خاصتين للإسهام في مغادرة السكان المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الأربعاء: "أعدت السلطات السورية -بهدف ضمان الخروج الطوعي وغير المعرقل للمدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد- نقطتي عبور قرب بلدتي صوران في محافظة حماة وأبو الظهور في محافظة إدلب".

وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين المتمركزين في أراضي منطقة خفض التصعيد قصفوا خلال اليوم الماضي 13 بلدة في محافظتي اللاذقية وحماة، بالإضافة إلى مركز أبحاث علمية في حلب.

ومنذ أوائل مايو الجاري، يشهد جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الغربي تصعيدا بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، حيث تمكنت القوات الحكومية من تحقيق تقدم على الأرض، والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية.

وكثفت التشكيلات المسلحة خلال اليومين الماضيين عملياتها على مواقع القوات السورية، التي تصد حاليا هجوما واسعا من قِبل المسلحين انطلاقا من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص.