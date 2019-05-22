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    إيطاليا تؤكد إطلاق سراح رهينة من رعاياها في سوريا

    11:54 م الأربعاء 22 مايو 2019
    إيطاليا تؤكد إطلاق سراح رهينة من رعاياها في سوريا

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما/دمشق - (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق سراح الرهينة الإيطالي اليساندرو ساندريني، وهو مواطن إيطالي تم اختطافه في سوريا عام 2016، وذلك بفضل جهود أجهزة الاستخبارات الإيطالية.

    وفي نفس السياق، أعلن أحمد لطوف، وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ المرتبطة بهيئة تحرير الشام، في مؤتمر صحفي بإدلب، أنهم تمكنوا اليوم من تأمين إطلاق سراح أليساندرو ساندريني، من أيدي عصابة إجرامية.

    وقال لطوف: "لقد تمكنا من رفع حالة التأهب في مراكز الشرطة لمنع هؤلاء المجرمين من القيام بعمليات الاختطاف هذه وطلب أموال".

    وأضاف لطوف "من خلال التحقيقات التي أجريناها، تلقينا معلومات تفيد بأن عددًا من الأشخاص تم اختطافهم بينهم مواطن أجنبي، عرفنا لاحقًا أنه إيطالي".

    واستطرد لطوف، الذي لم يدل بمزيد من التفاصيل، قائلا إنهم قاموا بالتنسيق مع ما وصفه بـ "الأطراف المعنية" لتسليمه إلى حكومة بلاده.

    جوزيبي كونتي إيطاليا سوريا هيئة تحرير الشام حكومة الإنقاذ الاستخبارات الإيطالية

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