الجيش اليمني يحرير مواقع جديدة في محافظة الضالع

عدن - (أ ش أ):

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، اليوم الأربعاء، مواقع استراتيجية جديدة بمحافظة الضالع بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله "إن قوات الجيش اليمني شنت ،فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع تمركز المليشيا الحوثية تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية وأبرزها جبل الوعل الاستراتيجي وقرية "قردح" وثلاثة مواقع أخرى في منطقة حمر شمال قعطبة، واستكمال تحرير معسكر العللة بالكامل، وفتح الطريق العام الرابط بين مريس وقعطبة، وتأمينه بالكامل".

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما استعاد أبطال الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلفتها المليشيات قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية مستمرة في دحر المليشيا الحوثية الإرهابية من بقيّة المناطق بمحافظة الضالع، لافتاً إلى أن المليشيا أصبحت منهارة وتعيش حالة من الانقسام والتفكك إثر الهزائم الأخيرة التي منيت بها، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مجاميعها المليشياوية.