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    استقالة وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني

    11:00 م الأربعاء 22 مايو 2019
    استقالة وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني

    وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا

    لندن - (د ب أ):

    استقالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم من منصبها اليوم الأربعاء.

    وغردت ليدسوم، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على موقع "تويتر" أنها ستترك الحكومة "بأسف شديد وحزن عميق" لأنها تعارض خطة ماي للانسحاب من التكتل.

    وكتبت ليدسوم في خطاب الاستقالة إلى ماي: "لا اعتقد أننا سنكون مملكة متحدة مستقلة حقا من خلال الاتفاق المطروح الآن".

    وزعمت ليدسوم أن "المقترحات التشريعية التي طرحت مؤخرا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتم دراستها بشكل جيد أو الموافقة عليها من أعضاء الحكومة".

    وأضافت: "قبول تلك (المقترحات) في مجلس وزراء أيد سياسات تتناقض مع موقف الحكومة أدى إلى انهيار كامل للمسؤولية الجماعية".

    مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم الاتحاد الأوروبي بريطانيا

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