استقالة وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني

لندن - (د ب أ):

استقالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم من منصبها اليوم الأربعاء.

وغردت ليدسوم، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على موقع "تويتر" أنها ستترك الحكومة "بأسف شديد وحزن عميق" لأنها تعارض خطة ماي للانسحاب من التكتل.

وكتبت ليدسوم في خطاب الاستقالة إلى ماي: "لا اعتقد أننا سنكون مملكة متحدة مستقلة حقا من خلال الاتفاق المطروح الآن".

وزعمت ليدسوم أن "المقترحات التشريعية التي طرحت مؤخرا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتم دراستها بشكل جيد أو الموافقة عليها من أعضاء الحكومة".

وأضافت: "قبول تلك (المقترحات) في مجلس وزراء أيد سياسات تتناقض مع موقف الحكومة أدى إلى انهيار كامل للمسؤولية الجماعية".