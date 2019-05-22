  • عاجل:مباشر.. (الإسماعيلي - الأهلي).. الدوري المصري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    الاحتلال الإسرائيلي يقلص منطقة الصيد في بحر غزة

    10:27 م الأربعاء 22 مايو 2019
    الاحتلال الإسرائيلي يقلص منطقة الصيد في بحر غزة

    جيش الاحتلال الاسرائيلي

    تل ابيب - (د ب أ):

    قلص جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصيد في بحر غزة إلى 10 أميال بحرية من 15 ميلا ردًا على تصاعد التوتر على طول الحدود الجنوبية.

    وأعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية عن هذه الخطوة مساء اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من توسيعها إلى 15 ميلاً بحريًا، في إيماءة للفلسطينيين، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست".

    وتأتي خطوة التقليص اليوم في إطار جهود تهدف إلى ضمان الهدوء على طول حدود غزة مع إسرائيل. لكن الفلسطينيين اطلقوا اليوم الأربعاء من غزة بالونات حارقة أشعلت نحو 11 حريقًا في جنوب إسرائيل.

    يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15ميلا في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية مع إسرائيل والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الجاري.

    الاحتلال الإسرائيلي فلسطين تل ابيب بحر غزة

    الخبر التالى:

    السلطات الأمريكية تغلق أحد المعابر الحدودية الهامة مع المكسيك لاعتبارات صحية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان