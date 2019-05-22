ترامب: لا تعاون مع الديمقراطيين قبل وقف الإساءة

واشنطن 22 أيار/مايو (د ب أ):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على الحزب الديمقراطي، وقال اليوم الأربعاء إنه لن يتعاون مع المعارضة بشأن البنية التحتية وغيرها من القضايا الأساسية حتى تتوقف الجهود التي تهدف إلى التحقيق معه في الكونجرس.

وبدا ترامب ثائرا بعدما اتهمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بـ"التورط في عملية تستر" وذلك قبل التوجه إلى البيت الأبيض للحوار بشأن البنية التحتية، برفقة زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وخرج السياسيان الديمقراطيان بعد فترة وجيزة من بدء الاجتماع ثم عقد ترامب مؤتمرا صحفيا مرتجلا.

وقال ترامب الليلة السابقة للاجتماع إنه يرغب في التوصل لاتفاق بشأن التصديق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) قبل الانتقال إلى البنية التحتية.

وانزعج ترامب أيضا بسبب الحديث مع الحزب الديمقراطي بشأن إجراءات مساءلته. وقال إنه يتعين على الحزب المعارض الاختيار بين التحقيق معه أو التعاون بشأن سياسات الدولة.

وتركز الجزء الأكبر من كلمة الرئيس في حديقة الورود بالبيت الأبيض على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في عام 2016 والتي جرت بها ترامب.

وقال ترامب عن التقرير "لا تواطؤ.. ولا تعطيل، لا شيء"

وأضاف: "ما قاما به يعد إساءة" في إشارة إلى منافسيه الديمقراطيين، في الوقت الذي يواصل فيه الكونجرس التحقيق في هذا الشأن.