ترامب يتهم الديموقراطيين بمواصلة "المطاردات الشعواء" بحقه

(أ ف ب):

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الديموقراطيين المعارضين بتجاهل واجباتهم البرلمانية ومواصلة "المطاردات الشعواء" بحقه، عبر التركيز على التحقيقات في احتمال ارتكابه تجاوزات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر "في ختام سنتين من المطاردات الشعواء المكلفة، لا يبدو الديموقراطيون راضين عما تحقق من نتائج ويطالبون بالعودة الى نقطة الصفر. وباختصار إنها المطاردات الشعواء التي تتواصل".

ويشير ترامب بكلامه الى التحقيق الذي يقوم به المدعي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسي في انتخابات العام 2016، وحول الشكوك بحصول تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافة الى شكوك حول تدخله المحتمل لعرقلة مسار العدالة.

ويعتبر ترامب أن تقرير مولر برأه تماما من هذه التهم، حيث لم يشر الى حصول تواطؤ بين الروس وبين فريق حملته.

إلا ان الكثير من الديموقراطيين ينوون التعمق في تقرير مولر حيث لم يعلن منه سوى قسم قليل وتم التكتم على معلومات أخرى وردت فيه اعتبرت سرية.

الا أن هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضد المعارضة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2020، لأنه من غير الوارد ان يوافق مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للجمهوريين، على إقالة الرئيس.

ومما قاله أيضا في تغريداته "إن الديموقراطيين لا يقومون بأي عمل في الكونغرس، ويتفرغون لرفض ما ورد في تقرير مولر. إنها مطاردات شعواء، وحملة مضايقات تستهدف الرئيس".