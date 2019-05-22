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    رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية قصيرة

    06:09 م الأربعاء 22 مايو 2019
    رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية قصيرة

    رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي

    الكويت - أ ش أ

    وصل إلى الكويت مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، والوفد المرافق له في زيارة رسمية قصيرة.

    وجرت لرئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية؛ حيث عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي، وعقب ذلك قام بمصافحة كبار مستقبليه.

    وكان في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس الوزراء العراقي على أرض مطار الكويت الدولي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

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    عادل عبدالمهدي الكويت مطار الكويت الدولي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

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