الولايات المتحدة: عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين خطأ

القاهرة - (مصراوي):

ترى الولايات المتحدة أن القرارات الأممية الموجودة حاليا لن تحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتة إلى أن رفض الأطراف الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحرين سيمثل خطأ من قبلهم.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول قضية الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء: "عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين سيكون خطأ بالنسبة لهم، لكن ذلك خيارهم".

وأضاف جرينبلات: "يجب وقف الادعاء بأن القرارات الأممية الموجودة حاليا تحل هذا الصراع".