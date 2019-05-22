وفاة كاتب وناشط كيني بارز عن 48 عاما

نيروبي - (د ب أ):

توفي الكاتب الكيني الناشط في مجال حقوق المثليين بينيافانجا وايناينا عن عمر يناهز 48 عاما، وفق ما قاله أحد ناشرى أعمالة اليوم الأربعاء.

وقال توم ماليتي، رئيس مؤسسة كواني تراست، التي تنشر مجلة "كواني؟" الأدبية التي أسسها وايناينا في عام 2003، إن وايناينا توفي في مستشفى بالعاصمة نيروبي في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وذكر ماليتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وايناينا: أن "وفاته ليست مجرد خسارة لكينيا، بل خسارة لقارة أفريقيا. لقد كان عضوا رئيسيا في مجتمع الفنانين في القارة".

وأصبح وايناينا معروفا عالميا بعد حصوله على جائزة "كين" الأدبية الأفريقية المرموقة في عام 2002.

وفي عام 2014، صنفته مجلة تايم ضمن المئة شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم في ذلك العام.

وبعد ذلك بعامين، أعلن وايناينا إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في).

وقال ماليتي إن وايناينا، الذي عرف بأنه مثلي الجنس في بلد يجرم المثلية الجنسية، قد قدم مساهمة مهمة في تعزيز النقاش حول حقوق المثليين في كينيا.