الكرملين: مطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عن صفقة "إس-400" غير مقبولة

أنقرة - (د ب أ):

اعتبر الكرملين مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بالتخلي عن صفقة "إس-400" مع روسيا غير مقبولة تماما، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.

وتعليقا على سؤال صحفي حول خبر بثته قناة "سي إن. بي. سي" الأمريكية مفاده أن واشنطن أمهلت أنقرة أسبوعين للتخلي عن صفقة منظومة "إس-400" مع موسكو، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، للصحفيين: "نحن بوجه عام ننظر إلى ذلك بسلبية، ونعتبر مثل هذه الإنذارات غير مقبولة".

وأضاف أن القيادة التركية وخاصة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أكثر من مرة أن هذه الصفقة قد تم إتمامها.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن في وقت سابق، أن طاقما عسكريا تركيًا، توجه إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة صواريخ "إس 400" الدفاعية، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائه في مأدبة إفطار أمس الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة.

وأوضح أكار أن تركيا عرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وأن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من تلك التهديدات.

وأكد أن منظومة "إس 400" الروسية، دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية من شرائها حماية البلاد من أي اعتداء جوي أو صاروخي."

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي من الولايات المتحدة.