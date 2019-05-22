تقرير: البرلمان العراقي يبحث مع وزير النفط الموقف من العقوبات الأمريكية ضد إيران

بغداد - (د ب أ):

صرح نائب عراقي بأن لجنة النفط والطاقة البرلمانية ستستضيف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان للبحث في موقف العراق إزاء العقوبات الأمريكية على إيران والبدائل المتوفرة للعراق لمواجهة آثار العقوبات، وخاصة فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال النائب علي العبودي، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الأربعاء:"هناك محاور كثيرة ستتم مناقشتها خلال استضافة الوزير منها ما يخص التحديات الكبيرة في المنطقة والعقوبات الأمريكية على إيران ومدى التزامنا من عدمه بها، وما هي البدائل المتوفرة لدينا خصوصا في ملف الغاز الإيراني المصدر للعراق، خاصة وأن حجب الغاز الإيراني يعني خروج 600 ميجاواط من المنظومة الكهربائية".

وذكرت الصحيفة أنه سيتم أيضا مناقشة حصة إقليم كردستان النفطية ومدى التزامه ببنود الموازنة، في وقت، تستأنف فيه وفود من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حراكها السياسي لوضع حلول للمشكلات العالقة.