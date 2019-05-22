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    شركة صينية للطائرات بدون طيار تنفي اتهامات أمريكية بشأن قرصنة بيانات

    09:11 ص الأربعاء 22 مايو 2019
    شركة صينية للطائرات بدون طيار تنفي اتهامات أمريكية بشأن قرصنة بيانات

    طائرة بدون طيار _أرشيفية

    بكين - (أ ش أ):

    نفت شركة (دي جيه آي) الصينية لتصنيع الطائرات بدون طيار اتهامات أمريكية بأن الطائرات التي تنتجها تخترق بيانات حساسة لعملائها.

    جاء ذلك في بيان للشركة اليوم الأربعاء تعليقا على إصدار وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية تحذيرا بأن الطائرات تحتوي

    على مكونات تجمع بيانات عن التشغيل والعملاء للاستخدام الاستخباراتي.

    وأكدت الشركة الصينية أنها تعطي كل العملاء التحكم الكلي والكامل بشأن كيفية جمع بياناتهم وتخزينها ونقلها، وأنه "بالنسبة لبيانات عملاء الحكومة والبنية التحتية الحساسة التي تتطلب ضمانات إضافية، يتم توفير طائرات بدون طيار لا تنقل البيانات إلى الشركة ولا حتى عن طريق الإنترنت".

    وتستحوذ الشركة الصينية –وفقا لشركة (سكاي لوجيك ريسيرش) المتخصصة في تحليل سوق الطائرات بدون طيار- على أكثر من 70% من حصة سوق الطائرات بدون طيار المدنية على مستوى العالم.

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