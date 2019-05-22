رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت لبحث مجالات التعاون والتوترات في المنطقة

بغداد - (د ب أ):

يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى دولة الكويت لبحث مجالات التعاون المشترك والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي للصحفيين الثلاثاء إن "بين العراق والكويت الكثير من الأمور المشتركة، والطرفان يريدان دفع الأمور باتجاه التهدئة ولعب دور إقليمي إيجابي، وكل طرف له ثقله مع الأطراف المختلفة، والكويت لعبت دور الحكيم في الخلافات الدائرة بالمنطقة".

وأضاف: "سنبحث مع الكويت كيفية التوصل إلى لعب دور إيجابي وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن".

وتابع: "العلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقلّ فيها جانب الخلافات وازداد جانب المشتركات".