ترامب يزور أيرلندا خلال جولته في أوروبا الشهر المقبل

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور أيرلندا خلال جولته القادمة في أوروبا لحضور الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لنصر الحلفاء على دول المحور فى الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذى يطلق عليه "اليوم دي".

وقبل ترامب دعوة من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا في غرب أيرلندا يوم 5 يونيو، بحسب البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بزيارة رسمية لبريطانيا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو ، حيث من المتوقع أن تقابلهما احتجاجات كبيرة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 يونيو.