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السعودية: سنبذل ما في وسعنا لمنع نشوب أي حرب وأيدينا ممتدة للسلام

03:11 ص الأربعاء 22 مايو 2019
السعودية: سنبذل ما في وسعنا لمنع نشوب أي حرب وأيدينا ممتدة للسلام

مجلس الوزراء السعودي _أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن مجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء، أن المملكة تسعى إلى السلام في المنطقة وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع نشوب أي حرب.

وأشار وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية "يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية".

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه".

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