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فنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى السعي للسلام ورفع "التهديد العسكري"

03:09 ص الأربعاء 22 مايو 2019
فنزويلا تدعو الولايات المتحدة إلى السعي للسلام ورفع "التهديد العسكري"

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا

هافانا - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الولايات المتحدة الثلاثاء إلى "الحوار" ورفع "تهديدها العسكري" ضد بلاده.

وقال أريازا في هافانا: "إنها ليست حربا نريدها في فنزويلا .. ربما نستعد (لها) لأن الظروف تجبرنا على ذلك ، لكننا نريد السلام".

وكان الوزير الفنزويلي في العاصمة الكوبية لحضور اجتماع "التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكتنا"، وهي منظمة أسستها كوبا وفنزويلا في عام 2004.

ولم تستبعد الولايات المتحدة إمكانية التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال أريازا: "من هافانا ، ندعو الولايات المتحدة إلى الحوار والتفاهم واحترام بعضنا البعض ووضع حد للتهديد العسكري ونهاية الغطرسة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن "التهديد باستخدام القوة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة يشكل أكبر خطر على السلام والأمن الإقليميين".

فنزويلا الولايات المتحدة تهديد عسكري خورخي أريازا

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