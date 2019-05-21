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اليمن يبحث مع الأمم المتحدة آليات وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحوثي

10:44 م الثلاثاء 21 مايو 2019
اليمن يبحث مع الأمم المتحدة آليات وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحوثي

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك

عدن - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اليوم الثلاثاء، آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الجانبين استعرضا الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الآثار المترتبة على المأساة الإنسانية التي خلّفها انقلاب مليشيات الحوثي على الحكومة في اليمن.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن "مليشيات الحوثي مستمرة في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي".

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