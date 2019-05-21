"إقامة دائمة للمُستثمرين والكفاءات".. الإمارات تُطلق "البطاقة الذهبية"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، إطلاق نظام "الإقامة الدائمة" في الإمارات تحت اسم "البطاقة الذهبية".

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر تويتر، الثلاثاء: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأضاف بن راشد أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الامارات ... إقامة دائمة للمستثمرين ، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون .. الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

وأوضح حاكم دبي أنه "سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وقال: "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

كان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد، في نوفمبر الماضي، قرارًا يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، تتمثّل بنود القرار الصادر بدولة الإمارات في:

- تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

- تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء، ومتخصصين، وعلماء، ومخترعين، ومبدعين في مجال الثقافة والفن.