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    روسيا: هناك نحو 5 آلاف مسلح من داعش على الحدود الأفغانية الشمالية

    11:59 ص الثلاثاء 21 مايو 2019
    روسيا: هناك نحو 5 آلاف مسلح من داعش على الحدود الأفغانية الشمالية

    داعش

    موسكو - (د ب أ):

    أكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 5 آلاف مسلح من جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان، بالقرب من حدود بلدان منظمة "رابطة الدول المستقلة".

    ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بورتنيكوف القول: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان، المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من جماعة "ولاية خراسان".

    وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".

    يذكر أن "رابطة الدول المستقلة" هي منظمة دولية أورو-آسياوية تضم 12 جمهورية سوفيتية سابقة، وتتخذ من مينسك في روسيا البيضاء مقرا لها.

    داعش الحدود الأفغانية الشمالية جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف

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