وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تجري اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإماراتي

سول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرتها، كانج كيونج-هوا، أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء أمس، حيث أعربت عن تقديرها وشكرها لدولة الإمارات، لما قامت به من دور حاسم في إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان مختطفا في ليبيا.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الوزيرة كانج اقترحت أثناء المحادثات الهاتفية، عقد "حوار استراتيجي خاص" بين وزيري خارجية البلدين، خلال النصف الثاني من العام الجاري، ودعت نظيرها الاماراتي لزيارة سول لحضور ذلك الحوار الاستراتيجي.

ومن جانبه، أعرب الوزير الاماراتي عن سعادته بعودة الرهينة - البالغ من العمر 62 عاما، والذي احتجزه مسلحون منذ أكثر من عام - إلى أسرته بأمان، وأبدى استعدادا إيجابيا بشأن دعوتها.

وقال إنه يأمل في تعزيز التعاون بين البلدين، باعتبارهما شريكين استراتيجيين خاصين، بحسب "يونهاب".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، أجرى أمس الاثنين محادثات هاتفية مماثلة مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعرب عن تقديره وشكره لجهود الحكومة الإماراتية وولي عهد أبوظبي لإطلاق سراح الرهينة الكوري، الذي عاد إلى بلاده بسلام يوم السبت الماضي.