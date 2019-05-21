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الرئيس الإيراني: المقاومة خيارنا الوحيد

04:08 ص الثلاثاء 21 مايو 2019
الرئيس الإيراني: المقاومة خيارنا الوحيد

الرئيس الايراني حسن روحاني

القاهرة- (مصراوي):

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله في ساعة متأخرة أمس الاثنين، إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: "الوضع اليوم غير مواتٍ لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس الاثنين إن إيران ستواجه ما أسماه بـ"القوة الهائلة" إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفًا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدًا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".​

حسن روحاني إيران ترامب أمريكا البيت الأبيض
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