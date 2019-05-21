داعشي يستهدف قافلة مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بسوريا

دمشق (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي قيام انتحاري تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي باستهداف قافلة مشتركة ما بين (قسد) والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم بقيادة الولايات المتحدة في سوريا.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية الاثنين، عن بالي قوله إن التفجير وقع شمال شرقي سوريا، وتسبب في خسائر مادية، دون أن تنتج عنه أية إصابات بشرية.

وأوضحت القناة أن (داعش) أعلن مسئوليته عن التفجير.