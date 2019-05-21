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بيان جديد من "العسكري السوداني" بشأن التفاوض مع "قوى الحرية والتغيير"

01:03 ص الثلاثاء 21 مايو 2019
بيان جديد من "العسكري السوداني" بشأن التفاوض مع "قوى الحرية والتغيير"

الفريق اول عبدالفتاح البرهان

القاهرة - مصراوي:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انتهاء المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير ليوم الإثنين، دون التوصل لاتفاق حول نسب التمثيل في المجلس الرئاسي.

وقال المجلس في صفحته على "فيسبوك": "إنه لا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري، تتمثل في نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وتابع المجلس، أنه سيعمل على الوصول لاتفاق عاجل ومرضي يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار المجلس، إلى أن هذا يأتي استشعارًا منه بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، وأن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها.

المجلس العسكري السوداني قوى الحرية والتغيير السودان الخرطوم

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