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ترامب: إيران ستواجه قوة هائلة إذا فعلت أي شيء ضد مصالحنا

12:43 ص الثلاثاء 21 مايو 2019
ترامب: إيران ستواجه قوة هائلة إذا فعلت أي شيء ضد مصالحنا

الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونوا مستعدين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الاثنين، إنّ بلاده لم تسعَ لإجراء حوار مع إيران وأنّه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أنّ "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن) مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي تقرير تحديدا يتحدّث.

وأضاف أنّ "إيران ستتّصل بنا عندما تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً على الشعب الإيراني!".

دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة واشنطن

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