المجلس العسكري السوداني يتهم جهات بالتخطيط للفوضى

الخرطوم (د ب أ)

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي، مساء اللإثنين، جهات لم يسمها، بالتخطيط لإحداث فوضى في السودان ولكن أكد على وقوف السودان لها بالمرصاد.

كما أكد حميدتي على أن قواته "قوات الدعم السريع" ستعمل على مواجهة هذه الجهات، مشدد على أنه لن يجامل في استقرار وأمن البلاد.

ولفت حميدتي خلال مأدبة إفطار مساء الإثنين، إلى تعرض قواته لحملة تشويه شرسة، مضيفا "أن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء".

وأوصى حميدتي قواته بضبط النفس وعدم الاعتداء على المواطنين، محذرا قواته "كل من يرتكب جُرما سنفصله فوراً ونقدمه للعدالة" .

وتوقع حميدتي أن يصل المجلس العسكري إلى اتفاق كامل مع قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت وجيز ، واصفا الخلافات بينهما بأنها مجرد "سحابة صيف".

يشار إلى أن المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الماضي مع قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة إلى المدنيين ولكن هناك بعض العقبات .