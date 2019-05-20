  • عاجل:موجة حارة تبدأ خلال ساعات.. والأرصاد: "هي الأقوى حتى الآن" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هواوي Huawei الزمالك ونهضة بركان امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    حركة "فتح" مستاءة من التحريض الإسرائيلي ضد المناهج الفلسطينية

    10:58 م الإثنين 20 مايو 2019
    حركة "فتح" مستاءة من التحريض الإسرائيلي ضد المناهج الفلسطينية

    المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال

    رام الله (أ ش أ)

    عبرت حركة "فتح" عن استيائها من التحريض الإسرائيلي المتواصل في العالم ضد المناهج التعليمية الفلسطينية، ومطالبتها الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الفلسطينية بزعم وجود تحريض في المناهج الفلسطينية.

    وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال - في بيان اليوم - "إن ما يجري الحديث عنه من فحص أوروبي لمناهج التعليم الفلسطينية تحت فرضية وجود تحريض فيها أمر لا ضرورة له، وأية استجابة من أوروبا لضغوط إسرائيلية بهذا الاتجاه ستكون أمرا مؤسفا من شأنه زيادة عدم التوازن في التعامل بين أطراف النزاع من قبل أوروبا".

    وأضاف: "بُنيت مناهجنا التعليمية على الانفتاح والعلم والتسامح والتربية الوطنية وحب الوطن وصوغ الهوية الفلسطينية وفق أخلاق الديمقراطية والتعددية والتسامح، مع التشديد على حقنا في الانتماء لرؤيتنا التاريخية المثبتة في علم التاريخ لحقنا في تقرير المصير، وفي المقابل فإن مناهج التعليم والإعلام الإسرائيلي مخترق بالعنصرية ويعج بالكراهية والانتقاص من إنسانية الآخر ومليء بتشويه صورة الإنسان الفلسطيني ونفي وجودنا كشعب فلسطين".

    ودعا بيان حركة "فتح" الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء إطار رسمي لبحث حالة حقوق الإنسان في المناطق التي تحكمها إسرائيل عن غير وجه حق، وفي المناطق التي تعتبرها أوروبا جزءا من إسرائيل نفسها، وذلك أسوة بالأطر الرسمية التي شكلها الاتحاد الأوروبي لبحث حقوق الإنسان في شراكاتها مع دول عديدة، منها الصين والهند وروسيا وفلسطين نفسها.

    وقال المتحدث باسم حركة "فتح" إن تشكيل هذا الإطار بين أوروبا وإسرائيل، سيوفر لأوروبا فرصة تحمل المزيد من المسئولية تجاه حقوق الإنسان في أراضينا التي تحتلها إسرائيل مستخدمة العنف بحق سكانها.

    وقال نزال إن "التحريض في المناهج الإسرائيلية لا يشكل وحسب تناقضا مع الطابع الديمقراطي الذي تزعم إسرائيل (رغم واقع العنصرية والفاشية المنتشر في أطرافها) أنها تتبعه، وإنما هو خطر على حياة شعبنا بشكل مباشر، وذلك كلما استند عليه مجندون إسرائيليون لنزع الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين العزل".

    وشدد البيان على رفض الهجمة الإسرائيلية وتحريضها الدولي على السلطة الفلسطينية، تارة في سياق مزاعم دعم الإرهاب بذرائع مثل التزامنا بمخصصات الأسرى وأسر الشهداء، أو التحريض المزعوم في المدارس، وتارة بمزاعم أخرى، معتبرا أن كل هذه الحملة تستهدف الرموز الوطنية الفلسطينية.

    هذا المحتوى من

    المناهج الفلسطينية التحريض الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي حركة فتح

    الخبر التالى:

    الإمارات ومالي توقعان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان