البحرين تستنكر استهداف مكة وجدة بالسعودية

المنامة (د ب أ)

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين وأدانت بشدة، إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في السعودية الشقيقة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزا خطيرا وانتهاكا جسيما لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثما على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأضاف البيان "وإذ تشيد وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم".

كانت صحيفة "عكاظ" قد أفادت بـ"تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي بالطائف بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم (الإثنين)".