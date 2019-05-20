نائب الرئيس الإيراني: ليس من مصلحة أمريكا التورط في حرب معنا

طهران (د ب أ)

حذر النائب الأول للرئیس الإيراني إسحاق جهانجیري، أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة "التورط في حرب معنا".

وقال جهانجيري في مراسم تدشین المتحف الوطنی للریاضة بمقر اللجنة الوطنیة للألعاب الأولمبیة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر عبر تهدیده بأنه في قمة الجهل بتاریخ إیران وحضارتها؛ مشیرا بذلك الي التغریدة الأخیرة لترامب حول إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكان ترامب قد صرح أمس الأحد إنه إذا أرادت إيران القتال "فسيكون ذلك نهايتها رسميا".

وأضاف جهانجيري أنه علي الساسة الأمريكیین أن یقوموا بمراجعة تاریخ إیران لیعرفوا مكانتها في العالم على مدى التاریخ؛ مضیفا أنه "لیس من مصلحتهم أن یتورطوا فی حرب معنا".

وقال جهانجیری: اننا نمر الیوم فی ظروف خاصة وان الأمیركیین منذ ثلاث سنوات ولحد الآن، أخذوا یفرضون الكثیر من الضغوط علي الشعب الإیرانی وانهم یعملون علي توسیع نطاق هذه الضغوط یوما بعد یوم.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقد تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد ، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.