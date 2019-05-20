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    رئيس وزراء الكونغو يقدم استقالته بعد إشرافه على الانتخابات الرئاسية

    09:54 م الإثنين 20 مايو 2019
    رئيس وزراء الكونغو يقدم استقالته بعد إشرافه على الانتخابات الرئاسية

    رئيس وزراء الكونغو برونو تشيبالا

    كينشاسا (د ب أ)

    ذكر التليفزيون الحكومي في الكونغو، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء برونو تشيبالا قدم استقالته حسبما كان متوقعا بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد في ديسمبر الماضي.

    وجاء في التقرير أن رئيس الوزراء سلم رسميا استقالته للرئيس فيلكس- أنطونيو تشيسيكيدي، وأضاف أن تشسيكيدي عين سيلفيستر إلونجا إلونكامبا رئيسا للحكومة.

    يذكر أن الرئيس آنذاك جوزيف كابيلا عين تشيبالا كرئيس للحكومة عام 2017.

    وكانت فترة الولاية الثانية والأخيرة للرئيس كابيلا قد انتهت في ديسمبر 2016، لكن تم تأجيل الانتخابات لأسباب عديدة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات وأزمة سياسية.

    آنذاك عين كابيلا ، بموجب اتفاق مع المعارضة ، تشيبالا رئيسا لحكومة انتقالية مع تكليفه بمهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

    وشهدت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2018 انتخاب تشسيكيدي رئيسا للبلاد.

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