رئيس مالطا يستقبل الجروان ووفد المجلس العالمي للتسامح والسلام

القاهرة – (مصراوي):

استضاف رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان، وذلك في وليمة إفطار في قصر سان انتونيو بالعاصمة المالطية فاليتا.

حضر اللقاء رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجيا، ونائب رئيس جامعة مالطا البروفيسور جيفري بولداتشينو.

واستعرض الجروان خلال اللقاء أهم الفعاليات التي قام بها المجلس خلال الفترة الأخيرة، كما أطلع الرئيس المالطي على خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وأهمية نشر قيم التسامح والسلام في المجالات كافة وبالأخص المجال الأكاديمي.

من جانبه، أشاد رئيس مالطا بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام الكبيرة لنشر التسامح حول العالم وفي المجالات كافة، مؤكدًا دعمه للمجلس منذ تأسيسه، وذلك إيمانًا منه بأهدافه السامية.

كما أكد الرئيس فيلا دعمه لكافة مشاريع المجلس المستقبلية، وبالأخص المؤتمر الأكاديمي للجامعات والمقرر عقده في جامعة مالطا خلال شهر أكتوبر القادم، مؤكدًا تشرفه بقبول رعاية وحضور هذا المؤتمر شخصيًا.

وكان المجلس، أعلن عقد مؤتمر دولي لكبرى الجامعات حول العالم والتي وقع المجلس معها مذاكرات تفاهم وعمل مشترك بهدف دعم نشر قيم التسامح والسلام من خلال المجال الأكاديمي ولا سيما بوضع وتدريس مادة التسامح من خلال برامج الماجستير والدكتوراه، وسيعنى المؤتمر الأكاديمي المذكور بجمع وبلورة وصياغة هذه البرامج الدراسية العليا في التسامح والسلام.