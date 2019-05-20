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    وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني في طهران القضايا الإقليمية والدولية

    03:05 م الإثنين 20 مايو 2019
    وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني في طهران القضايا الإقليمية والدولية

    وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

    طهران- د ب أ:

    وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران.

    وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التقى، عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرا إلى أن المباحثات بينهما تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

    يوسف بن علوي طهران عمان إيران

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