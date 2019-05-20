وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره الإيراني في طهران القضايا الإقليمية والدولية

طهران- د ب أ:

وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت الدائرة الإعلامية في الخارجية الإيرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التقى، عقب وصوله إلى طهران بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مشيرا إلى أن المباحثات بينهما تناولت العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.