وزير خارجية ألمانيا يصف الهجوم الصاروخي في بغداد بأنه "مقلق للغاية"

صوفيا - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء عالية التأمين بالعاصمة العراقية بغداد بأنه "مقلق للغاية".

وقال ماس اليوم الاثنين في العاصمة البلغارية صوفيا: "إننا نعتقد أن التوترات حاليا عالية للغاية لدرجة أنه من الممكن أن يتم تصعيد العنف من خلال أحداث غير متوقعة، ومن خلال اعتداءات أو هجمات".

يذكر أنه تم اطلاق صاروخ من طراز كاتيوشا وتفجيره أمس الأحد بالمنطقة الخضراء في بغداد التي توجد بها السفارة الأمريكية بجانب مبان حكومية دون أن يصاب أي شخص.

وأحجم ماس عن تقييم التهديدات الأخيرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "توقفت بالفعل منذ بعض الوقت عن التعليق على تغريدات دونالد ترامب".

وكان ترامب قد كتب بشكل مباشر: "إذا أرادت إيران القتال، ستكون هذه النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى مطلقا!".

وكان اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني أكد أمس الأحد أن بلاده لا تسعى للحرب، ولكنها لا تخشاها، ووصف الولايات المتحدة بأنها "قوية ظاهريا، ولكنها تعاني من الهشاشة داخليا"، مؤكدا أنه على الرغم من أن إيران وحرسها الثوري لا يريدان الحرب، إلا أنهم ليسوا خائفين من ذلك.

وقال ماس إن الحكومة الألمانية لا تزال تعول على وقف التصعيد وتستخدم قنوات الحوار مع كلا الجانبين من أجل ذلك، مؤكدا أنه على قناعة بأن هذا هو الطريق الوحيد.

وأشار ماس إلى أنه ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ على دعوة المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية لبحث الأزمة الإيرانية في 30 مايو بمكة.

وقال الوزير الألماني إنه إذا تعلق الأمر بالتنسيق والإبقاء على اتصال، "فلابد ألا يكون ذلك سيئا".