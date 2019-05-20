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    مقتل 18 شخصا في هجوم لجماعة الشباب استهدف قاعدة عسكرية بالصومال

    02:03 م الإثنين 20 مايو 2019
    مقتل 18 شخصا في هجوم لجماعة الشباب استهدف قاعدة عسكرية بالصومال

    جماعة الشباب الصومالية - ارشيفية

    مقديشو - (د ب أ):

    قال مسؤول في الصومال اليوم الاثنين إن 18 شخصا قتلوا عندما هاجمت جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية قاعدة للجيش جنوبي البلاد.

    وقال محمد عبدي طل، محافظ باكول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن من بين القتلى 14 مسلحا وأربعة جنود كانوا يحرسون القاعدة العسكرية في محافظة باكول عندما هاجمتها جماعة الشباب بمركبات مسلحة بشدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

    وقال طل: "هاجم الإرهابيون قاعدة الجيش من 3 اتجاهات مختلفة قبل اجتياحها ... انتهى الهجوم واستعادت قواتنا القاعدة صباح اليوم، مع قتل 14 مسلحا".

    وأعلنت جماعة الشباب في إذاعة الأندلس الموالية للمتمردين أنها قتلت 10 جنود واستولت على القاعدة ونهبت المعدات العسكرية والأسلحة.

    وتشن الجماعة الجهادية، المنتسبة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي، هجمات منتظمة داخل الدولة المضطربة الواقعة شرقي أفريقيا.

    جماعة الشباب الصومالية قاعدة عسكرية الصومال الإرهاب

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