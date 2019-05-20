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    الحوثيون في اليمن يرفضون استقبال شحنة دقيق للأمم المتحدة بسبب مخالفتها المواصفات

    02:01 م الإثنين 20 مايو 2019
    الحوثيون في اليمن يرفضون استقبال شحنة دقيق للأمم المتحدة بسبب مخالفتها المواصفات

    جماعة أنصار الله الحوثية

    صنعاء - (د ب أ):

    أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن الاثنين أنها رفضت استقبال شحنة من دقيق القمح تابعة للأمم المتحدة، بسبب مخالفتها للمواصفات المعتمدة.

    وذكرت وكالة أنباء (سبأ)، التابعة للجماعة، أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة(واقعة تحت سلطة الحوثيين)، رفضت دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ 163 ألف كيس لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

    وأشارت إلى أن شحنة الدقيق تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن، بعد أن أظهرت الفحوصات وجود حشرات فيها.

    وأفادت بأن الشحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الأممي.

    ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البرنامج الأممي أو مصادر أممية حول ما أعلنه الحوثيون.

    ويعتبر برنامج الأغذية العالمي من أكبر المنظمات الأممية التي تقدم مساعدات غذائية في اليمن التي بات 80 بالمئة من سكانها يعيشون على المساعدات بسبب الصراع المتفاقم للعام الخامس على التوالي.

    جماعة أنصار الله الحوثيين دقيق الأمم المتحدة القمح الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اليمن

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