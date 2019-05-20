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    رئيس الوزراء الفلسطيني: لم تتم استشاراتنا حول مؤتمر المنامة

    09:58 ص الإثنين 20 مايو 2019
    رئيس الوزراء الفلسطيني: لم تتم استشاراتنا حول مؤتمر المنامة

    رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

    القاهرة- (مصراوي):

    قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة الفلسطينية لم تتم استشاراتها بشأن المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة في يونيو المقبل ويعقد في البحرين.

    ونقلت قناة "سكاي نيوز" تصريحات اشتية، في نبأ عاجل لها صباح اليوم الاثنين.

    ويأتي هذا كأول رد من السلطة الفلسطينية عن ما كشفت عنه وكالة "CNN" الأمريكية، أمس الأحد، حول عقد مؤتمر اقتصادي يضم عددًا من الأطراف ومنها السلطة الفلسطينية، في المنامة شهر يونيو المقبل.

    محمد اشتية فلسطين مؤتمر المنامة الولايات المتحدة
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