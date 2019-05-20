  • عاجل:مقتل 12 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الدوري المصري الطقس أمم أفريقيا 2019

    مقتل 29 سجينا في أحداث شغب داخل أحد سجون طاجيكستان

    08:27 ص الإثنين 20 مايو 2019
    مقتل 29 سجينا في أحداث شغب داخل أحد سجون طاجيكستان

    أرشيفية

    (أ ش أ):

    لقي 29 سجينًا مدانًا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، مصرعهم اليوم الاثنين، في أحداث شغب داخل أحد السجون في طاجيكستان.

    ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير العدل الطاجيكي منصورجون عمروف، قوله إن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.

    وأوضح أن 29 من السجناء قتلوا أثناء الأحداث، بينهم 8 قتلوا على أيدى زملائهم المسجونين.

    وأشارت القناة إلى أن هذا السجن يقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.​

    هذا المحتوى من

    سجون طاجيكستان أحداث شغب تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    إجراءات أمنية مشددة في إندونسيا قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان