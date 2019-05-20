مقتل 29 سجينا في أحداث شغب داخل أحد سجون طاجيكستان

(أ ش أ):

لقي 29 سجينًا مدانًا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، مصرعهم اليوم الاثنين، في أحداث شغب داخل أحد السجون في طاجيكستان.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير العدل الطاجيكي منصورجون عمروف، قوله إن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وأوضح أن 29 من السجناء قتلوا أثناء الأحداث، بينهم 8 قتلوا على أيدى زملائهم المسجونين.

وأشارت القناة إلى أن هذا السجن يقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.​