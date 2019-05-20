انتشال جثة من تحت أنقاض منزل انهار جراء انفجار غريب في ألمانيا

رتنباخ آم اوربرج - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة من أنقاض منزل في جنوب ألمانيا بعد ساعات من انفجار غريب دمر المبنى بالكامل.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل أن تكون الجثة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا كان مفقودًا تحت الأنقاض. وكان في وقت سابق قد تم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا مصابة بجروح خطيرة.

وقالت السلطات إنها لا تزال تبحث عن ابنة الزوجين البالغة من العمر 5 سنوات.

وتعرض منزلان آخران لأضرار جراء الانفجار، أحدهما تضرر بشكل كبير.

وكان الانفجار القوى أدى إلى تسوية المنزل السكني بالأرض في منطقة اوستالجوي جنوبي ألمانيا .

ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتشير توقعات إلى أن من المرجح أن يكون السبب انفجار غاز لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بعد.