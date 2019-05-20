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    مقترح بالتناوب على رئاسة مجلس السيادة في السودان

    08:03 ص الإثنين 20 مايو 2019
    مقترح بالتناوب على رئاسة مجلس السيادة في السودان

    الحراك في السودان

    الخرطوم - (د ب أ):

    دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الاثنين، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.

    وقال مصدر في الوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن تمترس كل طرف بمواقفه بشأن المجلس السيادي هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق حتى فجر الْيَوْمَ، مشيرًا إلى تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي بجانب منصب الرئاسة، وتشبث قوى الحرية والتغيير بذات الخطوة.

    وذكر المصدر أن كلا الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيرًا إلى أن قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي مع اشتراط أن تكون لهم الغلبة في عضويته.

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