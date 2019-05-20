  • عاجل:مقتل 12 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الدوري المصري الطقس أمم أفريقيا 2019

    اليوم.. تنصيب الممثل التلفزيوني زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

    07:59 ص الإثنين 20 مايو 2019
    اليوم.. تنصيب الممثل التلفزيوني زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا

    الرئيس الأوكراني الجديد

    كييف - (د ب أ):

    تشهد أوكرانيا، اليوم الاثنين، تنصيب الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي كرئيس للبلاد بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

    وقدم زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي يبلغ من العمر 41 سنة، واشتهر بلعب دور رئيس في برنامج تلفزيوني شهير، نفسه في الحملة الانتخابية على إنه بديل للمؤسسة السياسية التي تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المتجذر في البلاد.

    وفاز زيلينسكي بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشينكو الشهر الماضي، بعدما فاز بنحو ثلاثة أرباع الأصوات.

    ذكرت وسائل إعلام حكومية أن زيلينسكي أراد أن يتم تنصيبه يوم أول أمس الأحد، أثناء تكريم أوكرانيا لضحايا القمع السياسي.

    أوكرانيا فولوديمير زيلينكسي الرئيس الأوكراني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان