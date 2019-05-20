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    "مذبحة في البرازيل".. مقتل 11 شخصًا داخل حانة شمالي البلاد

    12:53 ص الإثنين 20 مايو 2019
    "مذبحة في البرازيل".. مقتل 11 شخصًا داخل حانة شمالي البلاد

    الشرطة البرازيلية

    القاهرة - مصراوي:

    أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين، بوقوع "مجزرة" في شمال البرازيل، نتج عنها مقتل 11 شخصًا، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

    وقالت الوكالة الأمريكية، إن 7 مسلحين هاجموا حانة في ولاية بارا البرازيلية شمالي البلاد، وأطلقوا النار بداخلها، ما تسبب في مقتل 11 شخصًا وإصابة شخص واحد.

    ولم تتضح على الفور تفاصيل الحادث، ولكن ذكرت المتحدثة باسم الولاية ناتاليا ميلو، أن هناك بالفعل "مذبحة" وقعت في الولاية.

    البرازيل مسلحين إطلاق نار

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